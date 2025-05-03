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KAPIKO, CSO Ada Ankara'da Caz Rüzgarı Estirdi

KAPIKO grubu, Ankara'da CSO Ada Ankara'da ilk kez sahne alarak cazseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:14
KAPIKO, CSO Ada Ankara'da Caz Rüzgarı Estirdi

KAPIKO, CSO Ada Ankara'da Cazseverlerle Buluştu

Türkiye'nin modern caz sahnesinin önde gelen temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da düzenlenen özel bir konserle müzikseverlerle buluştu. Grup, ilk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda performans sergileyerek ciddi bir etki bıraktı.

Unutulmaz Bir Repertuvar

Konser sırasında KAPIKO, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Performanslarıyla dinleyicilerini büyüleyen grup, caz müziğinin derinliklerine yolculuk ettirdi.

Alkışlarla Geçen Bir Gece

Konser sonunda, KAPIKO’nun olağanüstü performansı, katılan sanatseverler tarafından uzun süre alkışlarla desteklendi. Bu etkinlik, Ankara'daki caz tutkunları için unutulmaz bir deneyim oldu.

Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu. İlk kez CSO Ada...

Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu. İlk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alan grup, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu. İlk kez CSO Ada...

Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu. İlk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alan grup, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

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