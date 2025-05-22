Kapıkule'de 382 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Önemli Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı bu operasyon, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Araç Takibe Alındı

Yapılan takip sonucunda, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araç, şüpheli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi. Tarama sonucunda araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Esrar Kolilere Gizlenmişti

Aramada, yasal yükün üzerine konulmuş koliler içinde 382 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, bu önemli uyuşturucu ele geçirmeyle ilgili soruşturma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi.