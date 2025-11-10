Kapıkule’de 6 Ton 400 Kilogram Sentetik Kannabinoid Üretimine Yetecek 'Fubinica' Ele Geçirildi

Kapıkule’de dev operasyon: 'Fubinica' ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, 6 ton 400 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceği belirtilen madde ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Olay, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirmesiyle başladı. Ekipler, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeliyle koordineli yürütülen çalışmada gümrük sahasında şüpheli bir tır durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 44 paket halinde toplam 66 kilo 400 gram "Fubinica" maddesi ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen bu miktarın 6 ton 400 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceğini belirledi.

Gözaltı ve yasal süreç

Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kapıkule sınır kapısında gerçekleştirilen bu operasyon, sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki koordineli çalışmanın sonucu olarak kayda geçti.

