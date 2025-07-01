Kapıkule'de Gurbetçilere Renkli Karşılama: Yöresel Lezzetler İkram Edildi

Kapıkule'de Gurbetçilere Renkli Karşılama Etkinliği

Tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere Edirne'nin geleneksel lezzetleri ve halk oyunlarıyla dolu bir karşılama düzenlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bu etkinlik, gurbetçilerin ülkeye gelişlerini daha da özel kıldı.

Edirne Valisi'nin Hoş Geldin Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün gümrük sahasında kurduğu tanıtım standında gurbetçilerle bir araya geldi. Sezer, ‘Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği’ Başkanı Uğurcan İmrak ile şekerlemeci Arif Meriç birlikte gurbetçilere kentin ünlü lezzeti tava ciğeri ve yöresel tatlılar sundu. Ayrıca, tatil yolculuklarında onlara hayırlı yolculuklar diledi.

Halk Oyunları ve Müzik Şöleni

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, düzenlenen halk oyunları gösterilerini ilgiyle izledi ve ikram edilen lezzetlerin tadını çıkardı. Müzisyenler tarafından çalınan özel besteler ise gurbetçilerin beğenisini kazandı.

Gurbetçi Sezonunun Başlangıcı

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçi sezonunun 22 Haziran’da başladığını ve son günlerde gelişlerin hızlandığını belirtti. Özellikle Fransa ve Belçika gibi ülkelerden gelen gurbetçilerle yoğun bir trafik yaşandığını ifade etti.

Yoğun Tedbirler Alındı

Gurbetçilerin konforu için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Sezer, “Son bir haftada yaklaşık 46 bin araç girişi ve 180 bin yolcu girişi oldu. Bu, geçen seneye benzer bir durum” dedi. Ayrıca, 320 emniyet ve 850 gümrük personeli ile güvenliği sağlayacaklarını ve beklemeleri azaltacak yeni gümrük gişeleri eklediklerini aktardı.

Gurbetçilerin Mutluluğu

Belçika'dan gelen Yavuz İlhan, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu paylaşarak, Vali Sezer'in ve esnafın sıcak karşılamasından memnun kaldığını ifade etti. Fransa'dan gelen Oğuz Gonca ise yorgunluğunun Türk bayrağını gördüğünde geçtiğini belirtti. Gonca, sıcak karşılamadan ötürü Valilik ve esnafa teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca gurbetçileri karşılayarak tanıtım faaliyetlerini sürdürecek.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.