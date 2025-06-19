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Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 29 kilo esrar ve 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:41
Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Edirne'deki Kaçakçılık Operasyonları

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonları sırasında, toplamda 29 kilo 576 gram esrar ve 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki İlk Operasyon

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, şüphe ve risk analizleri sonucu X-ray taramasına tabi tutuldu. Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı incelemelerde, tırda beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

İkinci Operasyondaki Şok Gelişme

Kapıkule'deki ikinci operasyonda ise Kosova'dan gelen bir otomobil X-ray taramasına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katıldığı aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelere gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf poşet içerisinde 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu operasyonda da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara...

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara...

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

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