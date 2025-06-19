Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Edirne'deki Kaçakçılık Operasyonları

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonları sırasında, toplamda 29 kilo 576 gram esrar ve 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki İlk Operasyon

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, şüphe ve risk analizleri sonucu X-ray taramasına tabi tutuldu. Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı incelemelerde, tırda beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

İkinci Operasyondaki Şok Gelişme

Kapıkule'deki ikinci operasyonda ise Kosova'dan gelen bir otomobil X-ray taramasına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katıldığı aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelere gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf poşet içerisinde 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu operasyonda da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.