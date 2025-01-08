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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri, 1526 kaçak cep telefonu ele geçirerek tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:33
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Operasyon

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, yurda giriş yapmaya çalışan CT 1083 TK plakalı tır, risk analizi kapsamında incelendi.

X-ray Tarama ile Yakalandı

Tır, X-ray taramasına alındığında, dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Bu durum, ekiplerin dikkatini çekti ve detaylı bir arama yapılmasına sebep oldu. Gerçekleştirilen arama sırasında, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı bulundu.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Asayişi bozan bu olayın ardından, gözaltına alınan tır sürücüsü, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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