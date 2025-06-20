Kapıkule Sınır Kapısı'nda 212 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 212 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen önemli bir kaçakçılık operasyonunda 212 kilo 365 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Detaylı İki Tır İncelemesi

Operasyon, Kapıkule Sınır Kapısı'na farklı zamanlarda gelen iki tırın risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına tabi tutulmasıyla başladı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yaptıkları aramalarda ilk tırda 85 kilo 420 gram, ikinci tırda ise 126 kilo 945 gram esrar buldu.

Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Bu operasyon sonucunda, üç şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, devasa miktardaki uyuşturucu ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.