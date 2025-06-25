Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, 3. Ordu Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda önemli incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, milli güvenliğe dair stratejik adımların atıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Alınan Tedbirler ve Gelecek Faaliyetler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun hudut emniyetine yönelik alınan tedbirler ve gelecekte icra edilecek faaliyetler hakkında talimatlar verdiği vurgulandı. Bu tedbirlerin, güvenlik güçlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Hafif Çelik Konstrüksiyonlu Vardiya Yatakhaneleri

Ziyaret sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, yapımı süren hafif çelik konstrüksiyonlu vardiya yatakhanelerini de yerinde inceledi. Bu projelerin, askerlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.