Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarıları

Kara Yollarında Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Güncel Yol Durumu

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe, 3-5. km): Başpınar Viyadüğü'ndeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu (Edirne Batı-Gümüşova kavşakları): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılarak trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

Yenikent-Temelli Anadolu Otoyolu (Ayaş-Beypazarı bağlantı köprüsü, 0-7. km): Yapım çalışmaları nedeniyle Ayaş-Beypazarı-Anadolu Otoyolu arasındaki kesimde sağ yol trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Isparta-Beyşehir (9-12. km, Kıreli-Beyşehir): Yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu (0-2. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Akçaabat-Trabzon ayrımı-Düzköy (22-25. km): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl (5-10. km): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı, 0-2. km): Oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı (23-24. km): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa (11-17. km): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sürdürülüyor.