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Kara Yollarında Durum: Trafik Bilgileri ve Öneriler

Kara yollarında rutin bakım ve onarım nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:23
Kara Yollarında Durum: Trafik Bilgileri ve Öneriler

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.

Güncel Trafik Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, aşağıda belirtilen güzergahlarda dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut:

  • TEM Otoyolu: Saray-Çorlu kavşakları 134-136. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.
  • Aydın-Denizli Otoyolu: Köşk-Yenipazar kavşaklarında (0-15. kilometreler) şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikametindeki iki şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten sürdürülmektedir.
  • Konya-Karaman-Ereğli Çevre Yolu: Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra ve Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekmektedir.
  • Anadolu Otoyolu: Gölyaka-Hendek kavşaklarının 12-13. kilometreleri İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafik akışı diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilmektedir.
  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan devam etmektedir.
  • Kayseri-Niğde Yolu: 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.
  • Samsun-Ordu Yolu: Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Yusufeli-İspir Yolu: 13-30. kilometrelerindeki 15 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri temizliği nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecektir.
  • Isparta-Eğirdir Yolu: 37-38. kilometrelerinde kavşak ve kaldırım düzenleme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü izin verilmektedir.

Sürücülerin belirtilen güzergahlara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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