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Kara Yollarında Güncel Durum

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili son durum. Sürücüler dikkatli olmalı!

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:02
Kara Yollarında Güncel Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerden, yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Kesintileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre aşağıdaki alanlarda trafik düzenlemeleri yapılmaktadır:

  • TEM Otoyolu: Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü kesimlere ayrılarak trafiğe kapatılmıştır. Bu bölgede sürücüler, 21.00-07.00 saatlerinde alternatif istikamete yönlendirilmektedir.
  • İzmir Çevre Otoyolu: Otogar Kavşağı'ndaki kesimlerde 2-6. kilometreler arasında orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılmakta, ulaşım sağ şeritlerden sağlanmaktadır.
  • TAG Otoyolu: Adana Doğu-Misis kavşakları arasında 9-13. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.
  • Gümüşova-Düzce Yolu: 11-16. kilometrelere arası üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması sonucu, ulaşım İstanbul-Düzce yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
  • Kızılkaya-Korkuteli Yolu: 5-10. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları, ayrıca Uşak-Afyonkarahisar yolunda 11-16 ve 21-26. kilometrelerdeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem kazanmaktadır.
  • Kayseri-Malatya Yolu: 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönüne ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Tavşanlı-Harmancık yönünde iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
  • Diyarbakır-Elazığ Yolu: 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları neticesinde ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştirilmektedir.
  • Kürtün-Torul Yolu: 16-45. kilometrelerindeki çeşitli kesimlerde şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

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