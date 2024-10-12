Kara Yollarında Güncel Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerden, yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Kesintileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre aşağıdaki alanlarda trafik düzenlemeleri yapılmaktadır: