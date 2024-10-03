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Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. Dikkatli olun!

Yayın Tarihi: 03.10.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:32
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü alanlarda trafikte yavaşlama yaşanıyor. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu’nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yol durum bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Otogar Kavşağı kesiminde, 2-6. kilometreler arasında orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj ve montajı sürdürülmektedir. Bu işlem nedeniyle 21 Ekim'e kadar gece 23:00-05:00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanacaktır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nda Durum

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametindeki yol trafiğe kapatılmış, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda Bakım Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Gemlik Serbest Bölge ile Gemlik kavşakları arasında, 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılıp diğer şeritlerden ulaşım sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu’nda Onarım Çalışmaları

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 19-24. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmış, Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Diğer Yollardaki Çalışmalar

Tekirdağ-Hayrabolu yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tekirdağ istikametinden iki yönlü yapılmaktadır.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometreleri ile Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları, ulaşımın kontrollü sürdürülmesine sebep olmaktadır.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

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