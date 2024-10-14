Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz ediyor.

Yol Çalışmaları ve Trafik Durumu

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yollar üzerinde önemli çalışmalara devam ediliyor:

TEM Otoyolu: Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikameti 21.00-07.00 saatleri arasında kesimler halinde trafiğe kapatılacak.

Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikameti 21.00-07.00 saatleri arasında kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarında 7-14. kilometreler arasında bakım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarında 7-14. kilometreler arasında bakım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşaklarında 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım işlemleri nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşıma Gaziantep yönünden izin verilmektedir.

Bahçe-Nurdağı kavşaklarında 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım işlemleri nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşıma Gaziantep yönünden izin verilmektedir. Düzce-Bolu Yolu: 10-11. kilometrelerde taş duvar yapımı ve yol düzenleme çalışmaları dolayısıyla Düzce-Bolu yönü trafiğe kapatılacak.

10-11. kilometrelerde taş duvar yapımı ve yol düzenleme çalışmaları dolayısıyla Düzce-Bolu yönü trafiğe kapatılacak. Burhaniye-Ayvalık Yolu: 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir bölümden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir bölümden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Kayseri-Malatya Yolu: 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde tek şeridiyle geçişe izin verilmektedir.

45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde tek şeridiyle geçişe izin verilmektedir. Burdur-Antalya Yolu: 17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları devam ediyor; sürücülerden trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları devam ediyor; sürücülerden trafik işaretlerine uymaları bekleniyor. Bartın-Karabük Sınırı-Safranbolu Yolu: 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.

14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu: 14-19. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması gereken bir diğer bölge.

14-19. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması gereken bir diğer bölge. Tirebolu-Doğankent Yolu: 9-12. kilometrelerde muhtelif yerlerde yol yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle geçiş tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sürücülerden, bu çalışmalar nedeniyle sabırlı olmaları ve belirtilen trafik işaretlerine dikkat etmeleri rica edilmektedir.