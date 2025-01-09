Kara Yollarında Trafik Durumu: İşaretlere Dikkat Edin

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nda Adana Doğu-Misis kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye yönünden iki yönlü trafik akışı devam etmektedir.

Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15. kilometresinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla kontrollü patlatma yapılacak ve bu nedenle Aydın ile Denizli istikametinde trafik akışı 12.00-13.00 saatleri arasında kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönünde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması gerçekleştirilmektedir.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Antalya-Manavgat yolunun 15-18. ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Of-Çaykara yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Çaykara-Of yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.

Son olarak, Çekerek-Sorgun yolunun 34-35, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57 ve Artvin il sınırı-Uzundere yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.