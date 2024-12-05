Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Dikkat!

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyum göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bülteni doğrultusunda özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Çalışmalar

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otoyol Kavşağı Aydın-Gaziemir istikameti kavşak kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, 15 Aralık'a kadar her gece 23.00-05.00 saatleri arasında sol şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşıma sağ şeritten izin verilecektir.

TAG Otoyolu’nda Üstyapı Onarımları

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 5-6. kilometreler arasında gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu Güncelleniyor

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale yönünde sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritten devam etmektedir.

Kınalı-Büyükçekmece Yolunda Yönlendirme

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler her iki yönde yan yollara yönlendirilmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı ve Kızılkaya-Korkuteli Yollarında Çalışmalar

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapımı ile Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tosya-Osmancık ve Balıkesir-Dursunbey Yollarında Kontrol

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ederken, Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki çeşitli kesimlerde de benzer şekilde ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Malatya-Gölbaşı ve Hopa-Borçka-Artvin Yollarında Dikkat

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinin yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-61. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarda drenaj sistemleri bakım ve onarım işlemleri yapıldığı için 6 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecektir.

Tüm sürücülerden, bu alanlarda yol durumu ve trafik işaretlerine uyum göstermeleri, güvenli bir seyahat için oldukça önemlidir.