Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafik Düzenlemeleri

Karayollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik kısıtlamaları ve yönlendirmeler uygulanıyor; sürücüler işaretlere uymalı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:38
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları ve Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Genel Bilgi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, birçok güzergâhta yapım, bakım ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda kısıtlama ve yönlendirmeler uygulanıyor. Sürücülerin duyurulara ve işaretlemelere dikkat etmesi önem taşıyor.

Çalışma Yapılan Güzergahlar

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometreler): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu (Selatin Tüneli - Germencik Kavşağı): Üstyapı onarım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolu (15-16. kilometreler): Yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolu (49-50. kilometreler): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolu (31-33. kilometreler) ve Malatya-Yeşilyurt yolu (15-16. kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Kangal yolu (28-32. kilometreler): Yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (43-49. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolu (0-37. kilometreler): 20 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Sürücülere, belirtilen saat ve güzergâhlarda trafik işaretlerine uymaları, hızlarına dikkat etmeleri ve yönlendirmelere riayet etmeleri hatırlatılıyor.

