Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Önlemler

Kara Yollarında Durum Güncellemeleri

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerden bu bölgelere yaklaşırken dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları beklenmektedir.

Bölgesel Çalışmalar ve Ulaşım Yolları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu raporuna göre, bazı otoyol kesimlerinde önemli güncellemeler yapılmaktadır:

TEM Otoyolu: Kınalı Kavşağı ile Gümüşova Kavşağı arasında, her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları yapılmaktadır.

Kınalı Kavşağı ile Gümüşova Kavşağı arasında, her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları yapılmaktadır. Anadolu Otoyolu: Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme işlemleri sebebiyle ulaşıma kapatılmıştır. Ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmiştir.

Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme işlemleri sebebiyle ulaşıma kapatılmıştır. Ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmiştir. İzmir-Çeşme Otoyolu: Zeytinler Kavşağı sonrası 11-12. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi kapalıdır. Trafik sol ve orta şeritten sağlanmaktadır.

Zeytinler Kavşağı sonrası 11-12. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi kapalıdır. Trafik sol ve orta şeritten sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu: Bahçe Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı arasında Adana istikametinde trafik kapatılmış, ulaşım Gaziantep yönünden kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Bahçe Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı arasında Adana istikametinde trafik kapatılmış, ulaşım Gaziantep yönünden kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir. Kayseri-Niğde Yolu: 24-28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları düzenlenmekte, ulaşım bölünmüş yolda iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

24-28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları düzenlenmekte, ulaşım bölünmüş yolda iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Bursa-İnegöl yönünden iki yönlü yapılmaktadır.

40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Bursa-İnegöl yönünden iki yönlü yapılmaktadır. İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolu: 25-43. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları sebebiyle sürücüler dikkatli olmalıdır.

25-43. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları sebebiyle sürücüler dikkatli olmalıdır. Bingöl-Solhan Yolu: 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir. Suşehri-Gölova-Altköy Yolu: 4-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması önemlidir.

4-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Tirebolu-Doğankent Yolu: 10-32. kilometrelerde yol temizlik çalışmaları sebebiyle 08:00-18:00 saatleri arasında yol zaman zaman trafiğe kapatılmakta ve ulaşım tek şeritten kontrol edilmektedir.

Yol yapım ve bakım çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülmesi için sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine riayet etmeleri gerekmektedir.