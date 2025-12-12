Karabet Geçidi Ulaşıma Kapandı: Van-Bahçesaray'da Yoğun Kar ve Tipi

3 bin rakımlı geçit yoğun fırtına nedeniyle kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla birlikte, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücülerin yoğun kar altında ilerlemesine neden oldu. Bölgedeki olumsuz hava koşuları nedeniyle Karabet Geçidi de ulaşım için elverişli olmayan şartlar gösterdi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle Bahçesaray’ın Liman Mahallesi ile Çatak ilçesinin Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

