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Karabük Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 2 kişi 10 milyon 350 bin lira dolandırıcılıkla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:24
Karabük Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Karabük'te Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Karabük merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 16 kişiyi toplam 10 milyon 350 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlıklar üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Zanlıların, dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Tutuklamalar

Antalya ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 2 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüpheliler dışında, suça karışan diğer 2 kişinin ise nitelikli dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kripto Varlık Hareketliliği Sürdürülüyor

Kripto varlık üzerinden yaklaşık 86 milyon lira hareketliliği ile ilgili olarak emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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