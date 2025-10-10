Karabük Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları ve yakalanan şüpheliler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle vatandaşlarla temas kurup yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 aylık planlı çalışma gerçekleştirildi.

Bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen 22 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı çalışmalar yapıldı ve 20 zanlı yakalandı.

Soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde vatandaşları 140 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İşlemleri tamamlanan 16 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 4'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda hakkında arama çalışmaları süren 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

