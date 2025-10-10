Karabük Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı

Karabük merkezli operasyonda sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen 20 kişiden 14'ü tutuklandı; soruşturmada 140 milyon lira vurgun iddiası yer alıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:07
Karabük Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları ve yakalanan şüpheliler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle vatandaşlarla temas kurup yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 aylık planlı çalışma gerçekleştirildi.

Bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen 22 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı çalışmalar yapıldı ve 20 zanlı yakalandı.

Soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde vatandaşları 140 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İşlemleri tamamlanan 16 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 4'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda hakkında arama çalışmaları süren 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü...

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
3
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
4
Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören
5
Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
6
İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı
7
Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi