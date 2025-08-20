DOLAR
Karabük Safranbolu'da Şerit İhlali: 2 Sürücüye 20 bin 520 lira Ceza

Karabük Safranbolu'da şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 20 bin 520 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:52
Görüntüler sonrası emniyetten açıklama

Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırlarında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç davranışlarına ilişkin görüntülerin basın ve sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde seyreden araçların sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlar yaşattığı görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde, şerit değiştirerek ilerleyen sürücülerin, kornayla yapılan uyarılara rağmen tehlikeli ilerleyişlerine devam ettikleri görülüyor.

Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplam 20 bin 520 lira idari para cezası kesildi.

