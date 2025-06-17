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Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te bir evde çıkan yangın, 2 katlı müstakil evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:59
Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te Yangın Paniği: 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Karabük'ün Öğlebeli Mahallesi Pekmez Sokak'ta meydana gelen yangında, Sakine Sarıçam'a ait 2 katlı müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple evde başladı.

Olayın duyulmasının ardından, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sakine Sarıçam’ın Oğlundan Açıklama

Yangın sırasında evde bulunan Sakine Sarıçam'ın oğlu Satılmış Sarıçam (68), gazecilere annesinin evde elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini ifade etti. Dumanları gördükten hemen sonra itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Bu üzücü olayda, evin tamamen hasar gördüğü ve kullanılamaz bir halde olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin...

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin...

Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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