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Karabük'te 3 Farklı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralanırken, yaralıların durumları hakkında farklı bilgiler alındı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 23:24
Karabük'te 3 Farklı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kaza, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile yaya her ikisi de yaralandı.

Olay hakkında ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İkinci kaza ise Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi İncekaya Caddesi'nde gerçekleşti. Burada, A.E'nin kullandığı 78 SF 700 plakalı otomobil, park halindeki üç araca çarptı. Bu kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son olarak, Eskipazar ilçesinde Arslanlar köyü Tarla içi mevkisinde bir traktörün altında kalan R.Ç. (62), el frenini çekmeye çalışırken kazayı geçirdi. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı...

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı. Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı...

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı. Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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