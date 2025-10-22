Karabük'te 87 yaşındaki Şevket Özdoğan su oluğuna düşerek hayatını kaybetti

Karabük'te 87 yaşındaki Şevket Özdoğan su oluğuna düşerek yaşamını yitirdi

Acıöz köyündeki olayda müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Karabük merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği buzdolabından bozma oluğa düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şevket Özdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

