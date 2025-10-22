Karabük'te 87 yaşındaki Şevket Özdoğan su oluğuna düşerek hayatını kaybetti

Karabük Acıöz köyünde 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, evin bahçesindeki buzdolabından bozma su oluğuna düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 23:09
Karabük merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği buzdolabından bozma oluğa düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şevket Özdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

