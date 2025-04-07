Karabük'te Devrilme Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir kaza, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi. Bir otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ayhan Y. (44) yönetimindeki 34 CUL 795 plakalı otomobilin, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrik Köprü mevkisinde devrilmesi sonucunda gerçekleşti. Kaza anında sürücünün yanı sıra araçta bulunan Serap Y. (39), Tahir Ege Y. (15), Ömer Asaf Y. (9) ve Emir Miraç Y. (6) yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine derhal sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralıların durumları hakkında gerekli bilgiler paylaşıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.