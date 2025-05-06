Karabük'te Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin TL Ceza ve Adli İşlem

Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kovalamacıyla Yakalandı

Karabük'te, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polisi peşine takarak kaçmaya çalıştı. Olay, Balıklarkayası Kavşağı'nda meydana geldi.

Polis ekipleri, 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünü durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Ekipler, megafonla sürücüye "dur" ikazında bulunmasına rağmen sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Kovalamaca, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de sona erdi ve sürücü B.A.Ü yakalandı. Yapılan kontrollerde, B.A.Ü'nün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince, ehliyetsiz sürücüye toplam 41 bin 364 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapıldı.

Bu olay, ehliyetsiz sürücülerin trafikte yarattığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.