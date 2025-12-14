Karabük’te elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Karabük’te, merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana gelen olayda, izolatör değişimi yapmak için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma esnasında elektrik akımına kapıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet G. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

