Karabük’te Elektrik Çarpması: İşçi Ahmet G. (53) Hayatını Kaybetti

Karabük’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Karabük merkezine bağlı Kahyalar köyünde meydana gelen olayda, izolatör değişimi için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet G. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

