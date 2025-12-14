DOLAR
Karabük’te Elektrik Çarpması: İşçi Ahmet G. (53) Hayatını Kaybetti

Karabük Kahyalar köyünde izolatör değişimi sırasında akıma kapılan 53 yaşındaki işçi Ahmet G., 10 metreden düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:36
Olayın Detayları

Karabük merkezine bağlı Kahyalar köyünde meydana gelen olayda, izolatör değişimi için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet G. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

