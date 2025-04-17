Karabük'te Firari Hükümlü Hızla Yakalandı

Karabük'te, hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik etkili bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, il merkezinde durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurdu ve sistemsel sorgulama faaliyetlerine başladı. Yapılan inceleme sonucunda, M.Ç.'nin beyan ettiği kimlik bilgilerinin başkasına ait olduğu tespit edildi.

M.Ç.'nin, "resmi belgede sahtecilik", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Karabük'te hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.