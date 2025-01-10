Karabük'te Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen geniş çaplı fuhuş operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçları kapsamında teknik çalışma yürütüldü.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılamalar sonucunda, zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.