Karabük'te hayvan zehirleme iddiasına soruşturma başlatıldı

Başköy'de çok sayıda hayvanın zehirlenip ölmesi iddiası, soruşturma başlatılmasına neden oldu. Köy muhtarı Sami Gedik, köpeklerin öldüğünü fark edince, jandarmayı aradı.

Karabük'te hayvan zehirleme iddiasına soruşturma başlatıldı
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Vatandaşların "hayvanları zehirleyen bir kişi olduğu" ve "başka ölen hayvanlar da olduğu" iddiası üzerine jandarma ekipleri, olay yerine geldi. Çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye başladılar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hayvan ve yiyecek numuneleri alarak ölümlerin sebebini araştırmaya koyuldular. Başköy Muhtarı Sami Gedik, AA'ya yaptığı açıklamada, komşusunun köpeğinin zehirlenmesi üzerine jandarmaya haber verdiğini belirtti.

Gedik, hayvanları kontrol eden ekiplerin geldiğini söyledi. "Jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune aldı. Ölü hayvanlar ve zehirli yiyecekler gömüldü. 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, horoz, tilki ve karga öldü. Daha tespit edemediklerimiz var. Doğada yiyip zehirlenen hayvan da olabilir. Köyde 30 kadar kedi vardı, dün bir kedi gördüm. Ben ve köpeği ölen arkadaş yarın gidip jandarmaya ifade vereceğiz." dedi.

Köyün farklı yerlerine zehirli tavuk kanatları koyan birileri olduğunu söyleyen İsmail Aytekin, köpeklerin tavuk kanatlarını yedikten sonra kustuğunu, tavukların da kusmuğu yediğini anlattı. Tavuklar ve kediler hayatını kaybetti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin sebebini bulmak için ölen köpek ve yiyeceklerden numune topladı. Aytekin'in köpeği de zehirlenmişti. 4 tavuğu, 2 kedisi ölmüştü.

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