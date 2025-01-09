Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kış mevsiminde incir ağacı meyve vermeye başladı. Kentteki hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu, Camikebir Mahallesi'nde bulunan ocakta meyve olgunlaştı.

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede gündüz sıcaklığının 15 dereceye ulaştığını belirtti. Bu sıcaklıkların, meyve ağaçlarının gelişimi üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uslu, "İncirin meyvesi çiçeğin içinde büyüdüğü için, çiçek açmayan tek meyve ağacı olarak bilinir. Bu durum, bu ağacın meyve vermesini açıklayabilir" dedi.

Uslu, incirin dişi ve erkeği hakkında da açıklamalarda bulundu. Erkek incir ağaçlarının meyvesinin daha küçük ve az olduğunu belirten Uslu, "Bu ağaç muhtemelen bir erkek incir ağacıdır. Dişi incir ağaçları ise daha büyük meyveler verir ve sayıları daha fazladır" dedi.

Safranbolu'da incir hasadının genellikle eylül ve ekim aylarında yapıldığını da ekleyen Uslu, bu tür anormalliklerin iklim değişikliği ile ilişkili olabileceğini ifade etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde incir ağacı, kış mevsiminde meyve verdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde incir ağacı, kış mevsiminde meyve verdi.