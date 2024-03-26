Bist 100
8.967,1 0%
DOLAR
32,18 0,21%
EURO
34,95 0,19%
ALTIN
2.240,32 0,34%

Karabük’te KYK yurdunda intihar!

Karabük’te İsmail Necati Efendi KYK yurdunda, 3. kattan atlayan Berkay Yıldırım (24), hayatını kaybetti. Öğrenci Yıldırım’ın, sosyal medya hesabındaki “umarım bu dünyadaki son günüm” notu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:22
Karabük’te KYK yurdunda intihar!

Karabük’te Sanat Tarihi öğrencisi olan Berkay Yıldırım (24), Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalıyordu. Yıldırım, oda arkadaşlarının sahur için yemekhaneye gitmiş olduğu esnada, yurdun 3. katından atladı.

Olay yerine gelen ekipler, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önceden haber vermiş

Berkay Yıldırım’ın sosyal medya hesabında yer alan not ise dikkat çekti. Yıldırım’ın, Instagram hesabının biyografi kısmına “Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)”ifadelerini yazmış olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrencinin, platformda yer alan bütün fotoğraflarını silmiş olduğu da belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak
4
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
5
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
6
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
7
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek