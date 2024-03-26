Karabük’te KYK yurdunda intihar!

Karabük’te Sanat Tarihi öğrencisi olan Berkay Yıldırım (24), Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalıyordu. Yıldırım, oda arkadaşlarının sahur için yemekhaneye gitmiş olduğu esnada, yurdun 3. katından atladı.

Olay yerine gelen ekipler, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Berkay Yıldırım’ın sosyal medya hesabında yer alan not ise dikkat çekti. Yıldırım’ın, Instagram hesabının biyografi kısmına “Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)”ifadelerini yazmış olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrencinin, platformda yer alan bütün fotoğraflarını silmiş olduğu da belirlendi.