DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

Karabük'te Lunaparkta Bir Kişi Ölü Bulundu: Yüksel Tarı (62)

Ergenekon Mahallesi'ndeki lunaparkta hareketsiz bulunan Yüksel Tarı (62) yaşamını yitirdi; vücudunda darp ya da kesi izi yok, cesedi morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:14
Karabük'te Lunaparkta Bir Kişi Ölü Bulundu: Yüksel Tarı (62)

Karabük'te lunaparkta ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki bir lunaparkta, yerde hareketsiz halde bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Yüksel Tarı (62) olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, Tarı'nın vücudunda herhangi bir kesi ya da darp iziye rastlanmadı. Çevresinden edinilen bilgilere göre Tarı'nın lunaparkta çalıştığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Tarı'nın cesedi, inceleme amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Karabük'te bir kişi lunaparkta ölü bulundu.

Karabük'te bir kişi lunaparkta ölü bulundu.

Karabük'te bir kişi lunaparkta ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı
2
Gideon'un Savaş Arabaları: Gazze'de 9 bin 73 Ölü, 36 bin 900 Yaralı
3
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
4
İsrail'in Gazze Saldırılarında 41 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım