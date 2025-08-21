Karabük'te Lunaparkta Bir Kişi Ölü Bulundu: Yüksel Tarı (62)

Karabük'te lunaparkta ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki bir lunaparkta, yerde hareketsiz halde bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Yüksel Tarı (62) olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, Tarı'nın vücudunda herhangi bir kesi ya da darp iziye rastlanmadı. Çevresinden edinilen bilgilere göre Tarı'nın lunaparkta çalıştığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Tarı'nın cesedi, inceleme amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

