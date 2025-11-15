Karabük'te Okul Yanındaki Yol Çökmesi Dronla Görüntülendi

Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde Mehmet Aktif İlkokulu inşaatı yanında yol çöktü; ekipler sevk edildi, teknik inceleme başlatıldı ve olay dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:08
Karabük’te Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokakta, 12 derslikli Mehmet Aktif İlkokulu inşaatının yanında bulunan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, çökme yaşanan alanda güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerine gönderilen teknik ekipler, çökmenin boyutunu belirlemek ve çevredeki yapılar ile okul inşaatı açısından risk oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için inceleme başlattı. Çalışmalar sürüyor.

Çöken yol dron ile görüntülendi.

