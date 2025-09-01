Karabük'te Orman Yangınına 554 Personelle Müdahale Sürüyor

Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor

Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve araçları

Yangına 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile toplam 554 personel müdahale ediyor.

Yetkililerin incelemeleri ve açıklamaları

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini ve Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

