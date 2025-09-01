DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Karabük'te Orman Yangınına 554 Personelle Müdahale Sürüyor

Karabük Eflani Saraycık'ta dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor; 554 personel ve çok sayıda araç görevde.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:13
Karabük'te Orman Yangınına 554 Personelle Müdahale Sürüyor

Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor

Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve araçları

Yangına 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile toplam 554 personel müdahale ediyor.

Yetkililerin incelemeleri ve açıklamaları

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini ve Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Eflani ilçesi...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Eflani ilçesi...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu