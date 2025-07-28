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Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip ve helikopterle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 23:47
Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te, Kahyalar köyündeki ormanlık alanda meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

Yangın bölgesine çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi, ayrıca yangın söndürme helikopterleri intikal etti. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Valilikten Yangınla İlgili Açıklama

Karabük Valiliği, yangının 18.06

Dört helikopter, 116 araç ve çok sayıda iş makinesi ile yangına müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, "Sahadaki ekiplerimizin yangına müdahalesi aralıksız sürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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