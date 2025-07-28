Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te, Kahyalar köyündeki ormanlık alanda meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

Yangın bölgesine çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi, ayrıca yangın söndürme helikopterleri intikal etti. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Valilikten Yangınla İlgili Açıklama