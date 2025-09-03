DOLAR
Karabük'te Orman Yangınları Havadan Dronla Görüntülendi

Karabük'te Eflani ve merkezde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendi; yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:55
Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Karabük'ün Eflani ile merkez ilçelerinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Eflani Saraycık köyü ile Safranbolu Harmancık köyleri arasındaki ormanlık alanda 31 Ağustos Pazar günü saat 14.27'de ve merkez Kahyalar köyü Aladağ mevkisinde ise dün saat 15.26'da başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu; sahada görev yapan ekipler ise halen söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Valiliği'nin açıklamasına göre, Eflani Saraycık-Safranbolu Harmancık hattındaki yangına 1 uçak, 6 helikopter, 180 araç ve 637 personel ile müdahale edildi. Merkez Kahyalar köyü Aladağ mevkisindeki yangında ise 5 helikopter, 149 araç ve 495 personel görev aldı.

Valilik açıklamasında yangınların kontrol altına alındığı, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sahada canla başla çalışan kahraman personelimize ve destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz."

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

