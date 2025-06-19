Karabük'te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'te Devrilen Otomobil Kazası

Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi 1048 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobillin devrilmesi sonucu toplamda 5 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 34 BH 8013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı, ardından bir apartmanın giriş kapısına çarparak devrildi.

Kazada, sürücü A.K. ile araçta bulunan S.E, H.Y, F.D ve Z.H yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.