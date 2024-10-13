Karabük'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'te Sağanak Yağışın Etkileri

Karabük'te yaşanan şiddetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Karabük merkezi ve Safranbolu ilçesinde etkili olan yağış, birçok cadde ve yolda su birikintileri oluşturdu.

Yollar ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

Yağmurdan dolayı bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı. Bu durum, trafik akışında da aksamalara sebep oldu; bazı araçlar yolda kaldı.

Belediye Ekipleri Su Tahliye Çalışması Başlattı

Özellikle Demir-çelik kavşağı gibi noktalarda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti ve çalışmalara başladı.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.