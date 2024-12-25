Karabük'te Su Tankeri Kazası: Yaralı Hastanede Hayatını Kaybetti

Karabük'te Su Tankeri Kazasında Hayatını Kaybeden Serdar Şentürk'ün Dramı

Karabük'te 21 Aralık tarihinde yaşanan trajik bir kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Karabük Belediyesine ait su tankerinin çarptığı 42 yaşındaki Serdar Şentürk, ağır yaralanarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada Yaşananlar

Yaşanan kaza, 21 Aralık'ta Demir-Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Haşim İ. (42) yönetimindeki 34 BAC 162 plakalı su tankeri, dönüş yaparken yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Şentürk'e çarptı. Olayın hemen ardından ağır yaralanan Şentürk, acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Serdar Şentürk'ün cenazesi, yakınları ve sevenleri tarafından Köprübaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Şentürk'ün ölümü, ailesi ve dostları için büyük bir kayıp olurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu acı olay, trafikte dikkatli olmanın ve yayaların haklarının korunmasının bir kez daha önemini vurguladı.