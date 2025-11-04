Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'te iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı; 250,61 g metamfetamin ve 8,14 g kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:33
Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Karabük’te iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Birinci operasyonda büyük miktar metamfetamin ele geçirildi

Polis ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelenerek durdurduğu E.Y., B.Ö. ve B.Ç. adlı şahısların üzerinde yaptıkları aramada toplam 250,61 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan üç şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İkinci operasyonda kokain bulundu, bir kişi adli kontrolle serbest

İkinci operasyonda ise S.A.F. ve Ş.N. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 8,14 gram kokain ele geçirildi. S.A.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", Ş.N. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Yapılan yargılamada Ş.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE YAPILAN İKİ AYRI OPERASYONDA...

KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE YAPILAN İKİ AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.

KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE YAPILAN İKİ AYRI OPERASYONDA...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
2
Konya Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
3
İznik'te Bayi Müşterilerinin İsimleriyle Kredi Çekti: İşletmeci Gözaltına Alındı
4
Kırıkkale'de 2 Kesinleşmiş Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
5
Muratlı'da 3 Çocuğun Sibop Kapakları Hırsızlığı
6
Milas-Yatağan Karayolunda Feci Kaza: Süt Toplama Aracı TIR’a Arkadan Çarptı — 1 Ölü
7
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?