Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Karabük’te iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Birinci operasyonda büyük miktar metamfetamin ele geçirildi

Polis ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelenerek durdurduğu E.Y., B.Ö. ve B.Ç. adlı şahısların üzerinde yaptıkları aramada toplam 250,61 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan üç şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İkinci operasyonda kokain bulundu, bir kişi adli kontrolle serbest

İkinci operasyonda ise S.A.F. ve Ş.N. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 8,14 gram kokain ele geçirildi. S.A.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", Ş.N. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Yapılan yargılamada Ş.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

