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Karabük Üniversitesi’nden dikkat çeken karar: Sağlık raporu şartı

Karabük Üniversitesi’nde, Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştığı iddiaları gündemde geniş yer bulmuştu. Karabük Üniversitesi, bu iddialar sonrasında yabancı öğrenciler için sağlık raporu şartı getirdi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:09
Karabük Üniversitesi’nden dikkat çeken karar: Sağlık raporu şartı

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarda, Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan öğrencilere HIV ve HPV bulaşma riski olduğu iddia edilmişti. Bu paylaşımlar üzerine Karabük Üniversitesi açıklama yapmış ve bu iddiaların bir gerçekliği olmadığını duyurmuştu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda Karabük’ün Türkiye ortalamasının altında olduğu da belirtilmişti. Şimdi ise Karabük Üniversitesi’nin yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirmesi gündeme geldi.

“Yabancı uyruklu öğrenciler için zorunlu”

Karabük Üniversitesi, iddiaların ve söylentilerin önüne geçmek için, yabancı uyruklu tüm öğrencilere “sağlık kurulu raporu” alma şartı getirdiklerini duyurdu. Bu karara göre, Karabük Üniversitesi’ne kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, sağlık kurulu raporunu okula sunmak zorunda.

Üniversitede öğrenci olan yabancı uyruklular ise bu duruma tepkili. Söylentilerin kendilerini huzursuz hissettirdiğini belirten yabancı öğrenciler, tepki almaktan korktuklarını da ifade etti. Ayrıca öğrenciler de hastalıklarla ilgili söylentileri yalanladı.

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