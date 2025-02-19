Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Karabük ve Bolu'da etkili olan kar yağışı, tarihi alanları beyaza bürüdü. Kayak merkezleri ve yollar kış güzelliğiyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:14
Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Karabük ve Bolu'da Kış Manzaraları

Karabük ve Bolu illerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatılarının karla kaplanması, bölgeye büyüleyici bir kış manzarası kazandırdı.

Karla Kaplanan Yüksek Bölgeler

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi yüksek kesimlerde de etkili oldu. Bu durum, kayak tutkunları için cazip bir ortam sağlıyor.

Bolu Kent Merkezinde Kar Yağışı

Öte yandan, Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu yağış, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu üzerinde bulunan Yumrukaya, Dağkent, Kılıçarslan, Kültür, Salıbeyler, Yaşam Kent ve Yumrukaya köyü mevkilerinde de etkili bir şekilde görülüyor.

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