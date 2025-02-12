DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Karabük ve Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi, tarihi bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:37
Karabük ve Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, kış mevsiminin etkisini göstermeye başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, karla kaplanarak göz alıcı bir manzara sundu.

Kar yağışının etkileri, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi bölgelerde de hissedildi. Kocaeli'de ise kar, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışlar nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile kara yollarında tedbirler aldı. Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı 235 araç ve iş makinesi, 440 personeliyle birlikte 24 saat boyunca küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Bu sayede özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması hedefleniyor.

Ekipler, yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için de düzenli olarak küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor. Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmadığı bildirilirken, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla yola çıkılmaması ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi...

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor.

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi...

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
2
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı
3
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı
4
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti
5
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı
6
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı
7
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL