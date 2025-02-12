Karabük ve Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, kış mevsiminin etkisini göstermeye başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, karla kaplanarak göz alıcı bir manzara sundu.

Kar yağışının etkileri, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi bölgelerde de hissedildi. Kocaeli'de ise kar, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışlar nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile kara yollarında tedbirler aldı. Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı 235 araç ve iş makinesi, 440 personeliyle birlikte 24 saat boyunca küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Bu sayede özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması hedefleniyor.

Ekipler, yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için de düzenli olarak küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor. Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmadığı bildirilirken, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla yola çıkılmaması ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor.

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor.