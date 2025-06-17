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Karaburun Sahili Mavi Bayrak Ödülünü Aldı

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak alarak çevre duyarlılığını ve turizm potansiyelini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:50
Karaburun Sahili Mavi Bayrak Ödülünü Aldı

Karaburun Sahili Mavi Bayrak ile Taçlandı

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sahilde gerçekleşen Mavi Bayrak Töreni'nde, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Törende Öne Çıkan Açıklamalar

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Karaburun Plajı'nın çevre duyarlılığı ve güvenlik gibi 33 kriteri eksiksiz yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazandığını belirtti. Bu ödülün, yalnızca çevresel bir belge değil, aynı zamanda ilçenin turizm potansiyelini vurgulayan önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Candaroğlu, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, Karaburun Sahili'nin gelecek için umut verici bir adım olduğunu ifade etti.

Etkinlikteki Coşku

Mavi Bayrak Töreni, bir kortej yürüyüşüyle başladı ve etkinlik süresince tekne ve jet ski gösterileri yapıldı. Katılımcılar, bu hareketli etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sahilde, Mavi Bayrak Töreni...

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sahilde, Mavi Bayrak Töreni düzenlendi.

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sahilde, Mavi Bayrak Töreni...

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sahilde, Mavi Bayrak Töreni düzenlendi.

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