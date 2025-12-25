Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Kapalı Spor Salonu’na yaptığı çizimlerle dikkat çekti

Arafat Ercan, Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan Kapalı Spor Salonuna yaptığı çizimlerle beğeni topladı. Çalışmalarıyla kamu alanlarına estetik katması ve genç sanatçı profiliyle öne çıkması, ilçede takdirle karşılandı.

Çizim çalışmalarıyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Arafat Ercan, makamında kabul eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu tarafından tebrik edilerek plaket ile onurlandırıldı. Kaymakam Gündoğdu, Ercan’a yeteneği için teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Kaymakam Mehmet Gündoğdu, gençlerin sanatsal ve kültürel alanlardaki başarılarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Gündoğdu, bu tür çalışmaların hem kamu alanlarına değer kattığını hem de gençlerin motivasyonunu artırdığını ifade etti.

