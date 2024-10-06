DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.915,19 0,15%
BITCOIN
2.176.020,05 -1,48%

Karaçi'de Patlama: Çin Vatandaşlarına Yönelik Saldırı

Karaçi’deki patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırının Çin vatandaşlarını hedef aldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:42
Karaçi'de Patlama: Çin Vatandaşlarına Yönelik Saldırı

Karaçi'de Patlama Olayı

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Patlama Detayları

Olay, Dawn gazetesinin haberine göre, havaalanına çok yakın bir alanda gerçekleşti. Patlama sonrası çevredeki birçok aracın alev aldığı, patlama sesinin ise şehrin birçok yerinden duyulduğu bildirildi.

Yetkililer, patlama nedeniyle havaalanına yapılan giriş ve çıkışların kapatıldığını, ancak uçuş operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Olayın Nedeni

Polis yetkilileri, patlamanın bir tankerin havalimanı dışında patlamasından kaynaklandığını ifade etti. Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar, el yapımı patlayıcının kullanıldığını ve hedefin yabancılar olduğunu açıkladı.

Çin Vatandaşları Hedef Alındı

Sind İçişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Pakistan'da, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yürütülen projelerde çalışan birçok Çinli işçi bulunuyor.

Ülkede daha önce de yine Çinli işçileri hedef alan saldırılar düzenlenmişti. Örneğin, Hayber-Pahtunhva eyaletinde 26 Mart tarihinde, bir şirketin inşaatında çalışan mühendisleri taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda altı kişi, beşi Çinli olmak üzere hayatını kaybetmişti.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk...

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor