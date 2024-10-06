Karaçi'de Patlama: Çin Vatandaşlarına Yönelik Saldırı

Karaçi'de Patlama Olayı

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Patlama Detayları

Olay, Dawn gazetesinin haberine göre, havaalanına çok yakın bir alanda gerçekleşti. Patlama sonrası çevredeki birçok aracın alev aldığı, patlama sesinin ise şehrin birçok yerinden duyulduğu bildirildi.

Yetkililer, patlama nedeniyle havaalanına yapılan giriş ve çıkışların kapatıldığını, ancak uçuş operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Olayın Nedeni

Polis yetkilileri, patlamanın bir tankerin havalimanı dışında patlamasından kaynaklandığını ifade etti. Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar, el yapımı patlayıcının kullanıldığını ve hedefin yabancılar olduğunu açıkladı.

Çin Vatandaşları Hedef Alındı

Sind İçişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Pakistan'da, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yürütülen projelerde çalışan birçok Çinli işçi bulunuyor.

Ülkede daha önce de yine Çinli işçileri hedef alan saldırılar düzenlenmişti. Örneğin, Hayber-Pahtunhva eyaletinde 26 Mart tarihinde, bir şirketin inşaatında çalışan mühendisleri taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda altı kişi, beşi Çinli olmak üzere hayatını kaybetmişti.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu. Polis ekipleri ve askerler bölgede güvenlik önlemleri aldı.