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Karadağ'da Türk İş İnsanları için Önemli Buluşma

Türk iş insanları için Karadağ'da düzenlenen bilgiler sunan program büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:49
Karadağ'da Türk İş İnsanları için Önemli Buluşma

Karadağ'da Türk İş İnsanlarına Yönelik Eğitim Programı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Türk iş insanlarına yönelik "İş ve Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bir program gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından organize edilen bu önemli toplantıya, Karadağ Türk Ticaret Odası ile Karadağ Türk İş İnsanları Derneği (KTID) de destek verdi. Programa, ülkede aktif olarak bulunan yaklaşık 200 Türk firmasının temsilcileri katıldı.

Katılımcıların Vurgu Yaptığı Noktalar

Toplantıda söz alan Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Bariş Kalkavan, her ülkenin kendine özgü hukuki düzenlemeleri ve iş kültürünün bulunduğunu belirtti. Kalkavan, "Karadağ'da iş yaparken belirlenen hususlara dikkat edilmesi hayati öneme sahiptir. Ticaret ve yatırım yapılmasını değerli buluyoruz fakat işin doğru ve kurallara uygun gerçekleştirilmesi de bir o kadar önemlidir," dedi.

Karadağ Teftiş İşleri Müdürü Ana Vujosevic, firmaların dikkat etmesi gereken hususların internet sayfasında yer aldığına ve bunların takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu sayede hataların azaltılabileceğini ifade etti.

Karadağ Vergi Dairesi Müdür Vekili Sava Laketic, ülkede çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini ve bu firmaların yılın ilk yarısında 18,5 milyon avro vergi ödediğini belirtti. Cazip vergi oranları ile özel sektör için ilgiyi çektiğini vurguladı.

Toplantıda, Karadağ İşverenler Birliği Başkanı Slobodan Mikavica ve Karadağ Ticaret Odası Analiz Sektörü Direktörü Miljan Sestovic de kurumları adına bilgiler paylaştı.

Ticaret Müşaviri Erdal Karaömeroğlu, Türk firmalarına ve Karadağlı yetkililere yönelik bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

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