Karadeniz'de Doğal Gaz İçin Boru Düşeyleyecek Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçişini Tamamladı

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan "Castorone" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini başarılı bir şekilde tamamladı. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yola çıkan gemi, Bahama Adaları bayraklı olarak, 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığında.

Geçiş Koordinasyonu ve Destek

Gemi, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Bu geçiş esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden 5 kılavuz kaptan ile birlikte Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve KEGM-8 hızlı tahlisiye botu gemiye eskortluk etti.

Gemi Trafiği Durduruldu

Castorone'nin geçmesi dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı. Gemi, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ikinci faz çalışmaları kapsamında, hem karaya hem de yüzer gemi platformuna boru döşemek üzere hareket etti.

Karadeniz'e Açılıyor

İstanbul Boğazı'nın birçok noktasından görüntülenen gemi, saat 13.30'da Boğaz'ı geçerek Karadeniz'e açıldı. Castorone'nin, Filyos Limanı'na varması planlanıyor.